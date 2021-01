"Não há visitas e os jornais ajudam muito". JN oferecido no Amadora-Sintra

Sofia Cristino Hoje às 14:28 Facebook

Vários doentes internados no Hospital Amadora-Sintra receberam, esta sexta-feira de manhã, exemplares do JN e outros diários e revistas do Global Media Group. A ideia partiu de enfermeiros do Serviço de Pediatria preocupados com "o maior isolamento" dos utentes, numa altura em que não há visitas.

Aires Capelo, 58 anos, foi um dos primeiros doentes a receber o JN. Internado há quatro dias, após a quarta operação por causa de uma doença pulmonar, ficou entusiasmado com a iniciativa. "Acho ótimo. Estamos aqui durante o dia inteiro e temos tempo para tudo. Não há visitas e os jornais não as substituem, mas ajudam muito. Ler é saber", disse, ao JN.

Maria Inês Timóteo, há um dia no hospital à espera de colocar um "pacemaker", partilha a mesma opinião. "Temos de passar o tempo e vamo-nos entretendo com o jornal".

Helena Ribeiro Silva, enfermeira-chefe do Serviço de Pediatria do Amadora-Sintra, andou com um carro de supermercado repleto de jornais e revistas a distribuir os exemplares pelos vários serviços da unidade hospitalar esta manhã. Começou pela ala dos doentes covid-19, onde surgiu a ideia. "Para reforçarmos as equipas covid-19 mobilizei enfermeiros da Pediatria que, talvez por serem mais sensíveis à parte lúdica e ocupação dos tempos livres, propuseram esta iniciativa", explicou ao JN Helena Ribeiro Silva. Segundo a enfermeira, "numa altura de pandemia, cada vez mais os doentes estão sozinhos durante o tempo que estão internados".

"Estão mais desorientados, fora do contexto, não sabem o que se passa cá fora. Temos vários serviços sem televisão e quem lhes levava os jornais ou revistas eram os familiares, mas agora não há visitas. Víamos os doentes a olharem para as paredes, sem qualquer ocupação", descreve. Além disso, acrescenta, "os profissionais de saúde também não estão bem identificados, praticamente só com os olhos à mostra, e não há a mesma disponibilidade para se poder conversar e estar".

Preocupada com este cenário, pediu ao enfermeiro Mário Macedo, "muito ligado às redes sociais", para desafiar os órgãos de comunicação ou pessoas a título individual para oferecem jornais, revistas ou livros. O grupo Global Media foi um dos primeiros a responder e está a entregar desde terça-feira jornais e revistas.

"Queremos tornar os dias dos doentes menos solitários e que através da leitura se atualizem ou se distraiam a fazer uma sopa de letras ou outro passatempo. É um gesto simples mas muito importante", frisou a enfermeira Helena Ribeiro Silva.