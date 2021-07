Suzana Garcia promete tornar a Amadora no "concelho mais seguro do país"

Sofia Cristino Hoje às 22:13 Facebook

Twitter

Partilhar

Suzana Garcia, candidata do PSD à Câmara da Amadora, oficializou a sua candidatura esta quarta-feira, no Parque Central da Amadora. Rui Rio não esteve presente no evento.

Na apresentação oficial da candidatura à corrida autárquica da Amadora, Suzana Garcia prometeu "transformar" a quarta maior cidade do país e "romper com décadas de insegurança, declínio social e imobilismo económico". "Deixaremos de viver num concelho que é mais violento do que quase todos os concelhos que lhe são limítrofes e fazer da Amadora o concelho mais seguro do país", frisou.

A candidata do PSD prometeu ainda triplicar a área verde disponível por habitante, requalificar e construir centros de saúde, uma nova esquadra para a PSP, dinamizar a atribuição de médicos de família e transportes públicos gratuitos para crianças e jovens em idade escolar e seniores.

Eliminar "a vergonhosa taxa de retenção e de desistência no ensino básico substancialmente superior à que se verifica na Área Metropolitana de Lisboa, onde 28% das crianças com idade inferior aos seis anos não frequenta ainda o ensino pré-escolar" foi outra das promessas deixadas.

A candidata lembrou que a população da Amadora tem "as piores soluções de habitação, com piores acessos aos serviços, e com os rendimentos mais baixos", uma realidade que "vai mudar", assegurou. Acabar com "bairros de barracas" e condições de habitação indignas é outro dos objetivos de Suzana Garcia, que prometeu ainda ir viver para Amadora se ganhar as eleições autárquicas.

A advogada e ex-comentadora televisiva lidera uma coligação entre o PSD, CDS-PP, Aliança, Movimento Partido da Terra - MPT e o Partido Democrata Republicano. Desta coligação, apenas o líder do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente do MPT, Pedro Soares Pimenta, e o vice-presidente do PSD, David Justino, marcaram presença na apresentação oficial da candidatura.

David Justino, foi em representação do líder do PSD, Rui Rio, que optou por não aparecer. Recorde-se que a escolha de Suzana Garcia à Amadora não foi pacífica no PSD, mas a Comissão Política Nacional acabou por aprovar a candidatura.

PUB

A candidata do PSD não poupou nos elogios ao apresentador de televisão Manuel Luís Goucha, que presidiu à comissão de honra da candidatura.

"Além de tudo o que já nos deu publicamente, e do muito mais que testemunhei dar, a dezenas de carenciados, no silêncio do seu elegante altruísmo, terá sempre um lugar especial no coração e na memória coletiva da nação".