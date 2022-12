Ferido "muito grave" e trânsito cortado na A10 entre Carregado e Arruda dos Vinhos

JN/Agências Hoje às 20:21 Facebook

A Autoestrada 10 (A10) está cortada no sentido norte-sul entre o Carregado e Arruda dos Vinhos, após uma colisão entre dois veículos que provocou um ferido muito grave e outro ligeiro, disse o comandante dos bombeiros de Alenquer.

Segundo disse à Lusa Rodolfo Baptista, o ferido "muito grave", um homem entre os 65 e os 70 anos, foi transportado para o Hospital de São José, em Lisboa, e a mulher, na mesma faixa etária, sofreu "ferimentos ligeiros" e foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira.

Ainda de acordo com o responsável, o casal circulava numa viatura ligeira quando ocorreu a colisão com um outro veículo ligeiro na A10, no sentido norte-sul, entre o Carregado (concelho de Alenquer) e Arruda dos Vinhos, a três quilómetros da saída para esta localidade, no distrito de Lisboa.

O responsável pela operação adiantou ainda que a A10 está cortada ao trânsito no mesmo sentido, havendo previsão que possa reabrir pelas 21.30 horas.

As causas do acidente vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação.

O alerta para o acidente foi dado às 18.33 horas, tendo sido mobilizados 21 operacionais e oito veículos dos bombeiros de Alenquer e Benavente, além da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Vila Franca de Xira.