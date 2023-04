Mãe acusa Misericórdia de negligência na morte da filha deficiente

Cuidadora apresenta queixa da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos em tribunal, por alegadamente não ter cumprido indicações.

Esmeralda Rodrigues mal podia imaginar que, quando deixou a filha na Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos, para ser operada, Mariana não voltaria para casa. A morte da jovem, com 95% de incapacidade, foi-lhe comunicada por telefone a 16 de março, sem que fosse explicada a causa do óbito. Empenhada em fazer justiça, pediu a abertura de um inquérito ao procurador do Tribunal de Torres Vedras, por suspeitar que a filha foi vítima de negligência.

Inconformada, Esmeralda Rodrigues, 59 anos, conta ao JN que deu indicações precisas para Mariana, 25 anos, dormir sempre de barriga para baixo, ser sentada com as costas da cadeira reclinadas, e não ser alimentada deitada. Para que não restassem dúvidas, foi fotografada a demonstrar os procedimentos a seguir, para que a filha não entrasse em sofrimento. "Ensinei-as a virar a Mariana e expliquei como tinham de colocar as almofadas e os lençóis, porque fazia movimentos bruscos e podia cair da cama", justifica.