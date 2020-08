Acidente faz um morto e três feridos graves no IC2 na Azambuja

João Vasconcelos e Sousa Ontem às 21:35 Facebook

Dois veículos ligeiros colidiram, ao fim da tarde deste sábado, no IC2, junto a Alcoentre, no concelho da Azambuja. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, o acidente fez um morto e três feridos graves e os meios de socorro já foram mobilizados para o local.

O desastre ocorreu no cruzamento de Quebradas, em Alcoentre, com o alerta a ser dado às 19.54 horas. Para o local seguiram INEM, bombeiros e autoridades, numa operação que envolve 32 elementos, 11 veículos e um helicóptero do INEM.

A colisão entre os dois veículos obrigou ao corte da via, situação que, para já, ainda se mantém.