Acidente no IC2 causou dois mortos e quatro feridos

Duas pessoas morreram num acidente rodoviário ocorrido, na noite desta terça-feira, no troço do IC2 que atravessa Alcoentre, concelho da Azumbuja. Da colisão, que envolveu três viaturas, entre as quais um camião, resultaram ainda quatro feridos, dois dos quais considerados graves.

O acidente aconteceu ao quilómetro 59.8, do IC 2, entre Alcoentre e Rio Maior, quando faltavam dez minutos para as 20 horas. A esta hora, uma colisão entre três viaturas deixou quatro passageiros encarcerados. Dois deles, confirmou o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo ao JN, morreram no local na sequência dos graves ferimentos sofridos.

Trata-se de um homem e de uma mulher, cuja identificação ainda não foi apurada pela GNR, que acionou militares do Destacamento de Trânsito e do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação.

No local estiveram ainda os bombeiros de Alcoentre e da Azambuja, a Delegação de Aveiras de Cima da Cruz Vermelha Portuguesa e as viaturas médicas de emergência e reanimação de Vila Franca de Xira e do Hospital de Santa Maria. Foram estes socorristas e pessoal médico que prestaram a primeira assistência aos restantes quatro feridos deste acidente. Dois deles foram transportados para o hospital em estado considerado grave.

A circulação neste troço do IC2 esteve cortada durante várias horas.