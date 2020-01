Atropelamento mortal obriga a corte da A1 na Azambuja

Hoje às 20:54 Facebook

Uma pessoa morreu atropelada na Autoestrada 1 (A1), que liga Lisboa e Porto, na zona de Vila Nova da Rainha, concelho de Azambuja, tendo a circulação naquela via sido cortada.

O alerta para o atropelamento, que aconteceu no sentido Norte-Sul da A1, foi dado às 19.38 horas, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

Em consequência deste acidente, segundo fonte da GNR, também em declarações à Lusa, "aconteceu um conjunto de colisões". A fonte não soube precisar "o que terá acontecido" para ter ocorrido um atropelamento na autoestrada.

Pelas 20.30 horas, de acordo com a mesma fonte, a circulação estava cortada naquela via, no sentido Norte-Sul.

No local, segundo informação disponível no site oficial da Autoridade Nacional da Proteção Civil, estavam, pelas 20.40 horas, 15 operacionais, apoiados por sete veículos.

A1 cortada nos dois sentidos entre os nós de Aveiras e Carregado

A A1 está cortada nos dois sentidos entre os nós de Aveiras e do Carregado devido ao atropelamento, ao qual se seguiram várias colisões.

Segundo fonte da GNR, em declarações à Lusa, a circulação na A1 foi cortada nos dois sentidos, entre os nós de Aveiras e do Carregado, pelas 20.05 horas e, pelas 21.20 horas, não havia previsão de quando seria reaberta.

De acordo com a mesma fonte, os automobilistas que se deslocam no sentido Norte-Sul têm que sair da autoestrada no nó de Aveiras e devem circular pela Estrada Nacional (EN) 366, seguindo depois pela EN3 ou pelo Itinerário Complementar (IC)2, voltando a entrar na A1 no nó do Carregado.