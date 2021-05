Casamento com 120 pessoas provoca surto de covid-19 em Aveiras de Cima

Rogério Matos Hoje às 16:25 Facebook

Um casamento com 120 pessoas, realizado em Aveiras de Cima, na Azambuja, a 8 de maio, provocou um surto de covid-19 que está ativo duas semanas depois.

Ao "Jornal de Notícias", a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) reconheceu que há um grande número de casos positivos, embora sem especificar quantos. O JN apurou, no entanto, que serão mais de 20.

O casamento realizou-se num restaurante em Aveiras de Cima. De acordo com a ARSLVT, o foco terá começado num funcionário de uma padaria de Alenquer, propriedade do pai do noivo. "Na altura da realização do evento estiveram presentes alguns colaboradores dessa padaria o que aumentou a transmissão do vírus", afirma fonte oficial da ARSLVT.

Dias depois do casamento, quando foram conhecidos estes casos, as pessoas que participaram no evento foram contactadas pela Saúde 24 a fim de realizarem exames.

Entretanto, "foram realizados testes a todos os convidados, DJ's, fotógrafos e empregados do restaurante e isolados todos os contactos de alto risco num espaço de 48 horas", explica a ARSLVT.

"O grande número de positivos que surgiram neste surto foram contactos de alto risco deste evento e que testaram positivo quando já estavam isoladas", esclareceu a ARSLVT.