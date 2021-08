Centro de Vacinação da Azambuja vandalizado durante a noite

JN/Agências Hoje às 16:38 Facebook

A Câmara da Azambuja lamentou, esta segunda-feira, os atos de vandalismo que foi alvo o Centro de Vacinação para a covid-19 do concelho, com destruição de estruturas colocadas no exterior e pintura do chão e escadas de acesso.

Fotografias enviadas por este município do distrito de Lisboa mostram o chão e as escadas de acesso pintados a tinta vermelha e os toldos do abrigo exterior rotos.

Em nota de imprensa, a autarquia "lamentou e manifestou o seu total repúdio contra os atos de vandalismo praticados" na última noite, adiantando que tenciona participar a ocorrência às autoridades policiais.

Até 6 de agosto, no centro da Azambuja foram vacinados contra a covid-19 14 608 pessoas com a primeira dose e 11 152 com as duas doses da vacina.

Desde o início da pandemia, o concelho regista 1 886 casos confirmados de covid-19, dos quais 25 estão ativos, 1 821 recuperaram e 40 morreram, de acordo com informação divulgada esta segunda-feira pelo município na sua página na rede social Facebook.