Israelita morre em despiste na A1 em Aveiras

Uma pessoa de nacionalidade israelita morreu, ao início da tarde deste domingo, num despiste seguido de capotamento na A1, na zona de Aveiras, no concelho da Azambuja.

O acidente, que ocorreu no sentido Norte-Sul, causou ainda um ferido grave e dois ligeiros, adiantou ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa. As vítimas são todas de nacionalidade israelita e seguiam todas no mesmo veículo, acrescentou a GNR.

O alerta para o despiste foi recebido às 12.41 horas e, no local, estiveram, além da GNR, elementos dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, da Cruz Vermelha e do INEM.

Pelas 14.15 horas deste domingo, a circulação encontrava-se já normalizada.