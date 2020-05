Jovem de 18 anos morre em acidente em Aveiras

Hoje às 00:47 Facebook

Um homem morreu, na quarta-feira, e quatro pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois automóveis, na freguesia de Aveiras de Cima, no concelho da Azambuja.

De acordo com o Comando Geral da GNR, a vítima mortal era um homem de 18 anos. As restantes pessoas envolvidas no acidente ficaram com ferimentos ligeiros.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, o alerta foi dado às 18:18 e no local estiveram 18 elementos da GNR, dos Bombeiros Voluntários da Azambuja e INEM de Aveiras de Cima, apoiados por cinco viaturas.