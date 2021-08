Idoso morre atropelado por comboio no Cadaval

JN/Agências Hoje às 16:46 Facebook

Um homem morreu, esta quarta-feira, atropelado por um comboio na Linha do Oeste, no concelho do Cadaval, distrito de Lisboa, disseram à Lusa fontes da GNR e Proteção Civil, estando a circulação ferroviária suspensa entre Outeiro e Bombarral, às 16.15 horas.

De acordo com o 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, Vítor Gaspar, do atropelamento ferroviário, ao quilómetro 78,750, resultou uma "vítima mortal, um homem aparentemente entre 70 e 75 anos". Fonte da GNR acrescentou que a vítima é um idoso que estava indocumentado.

Já fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou à Lusa que a circulação ferroviária está suspensa entre Outeiro e Bombarral, prevendo-se a normalização assim que forem concluídas as operações de socorro, o que deverá suceder até ao final da tarde.

O sítio na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil refere que o alerta para o acidente, na freguesia de Cadaval e Pero Moniz, foi feito às 14.34 horas, tendo acorrido ao local 19 operacionais apoiados por oito veículos.

Vítor Gaspar referiu que se deslocaram ao acidente meios dos bombeiros voluntários do Cadaval e Bombarral, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e GNR.

ÀS 17 horas, a IP especificou que a suspensão de circulação é agora entre Outeiro e Caldas da Rainha.