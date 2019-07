Dois jovens morrem em despiste de motociclo no Cadaval

Hoje às 19:01 Facebook

Dois jovens morreram, este domingo, num despiste de um motociclo no concelho de Cadaval, distrito de Lisboa.

O acidente ocorreu às 17.15 horas na Estrada Nacional 8, entre Outeiro da Cabeça e Vale Francas, no Cadaval, vitimando dois jovens, um homem e uma mulher, com 23 e 18 anos, segundo informou fonte dos Bombeiros do Bombarral.

No local estiveram 17 operacionais e sete veículos dos Bombeiros do Bombarral, e ainda o INEM e GNR.

Segundo a mesma fonte, a circulação já normalizou na Estrada Nacional 8.