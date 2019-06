Homem de 42 anos morre em despiste no Cadaval

Paulo Lourenço Hoje às 17:36 Facebook

Um homem de 42 anos morreu, na tarde deste sábado, vítima do despiste de um veículo ligeiro em que seguia, na Estrada Municipal 568, junto à localidade de Alguber, no concelho do Cadaval. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa adiantou ao JN que o alerta foi dado 15.20 horas, tendo acorrido ao local os Bombeiros Voluntários do Cadaval, GNR e INEM.

Na sequência do despiste, seguido de capotamento, um dos ocupantes da viatura acabaria por falecer no local, enquanto uma outra pessoa foi transportada para o Hospital das Caldas da Rainha, embora o seu estado não inspirasse cuidados de maior.

Nas operações de socorro participaram 19 operacionais, apoiados por nove veículos.