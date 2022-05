Acidente na A5 faz dois feridos e corta trânsito no sentido Cascais-Lisboa

JN/Agências Ontem às 22:54 Facebook

Um acidente com dois veículos ligeiros provocou dois feridos leves e o corte do trânsito da A5 no sentido Cascais-Lisboa, indicou à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O acidente ocorreu às 21:29, ao quilómetro 20, no sentido Cascais-Lisboa, na zona de Carcavelos, que pelas 22:35 ainda se encontrava cortada para a "limpeza de destroços", indicou a mesma fonte.

No local estavam àquela hora uma patrulha da GNR e funcionários da Brisa, operadora de infraestruturas de transportes rodoviários.