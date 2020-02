Adjunto dos Bombeiros de Cascais pede exoneração por estar a ser investigado pelo MP

Ontem às 22:41 Facebook

Uma alegada irregularidade no processo de nomeação, que está a ser investigada pelo Ministério Público (MP) de Cascais, poderá estar na origem do pedido de exoneração do recém empossado Adjunto de Comando dos Bombeiros de Cascais.

O pedido de exoneração do cargo foi formalizado esta sexta-feira por Humberto Ventura e aceite pelo comandante do Corpo de Bombeiros, João Loureiro, de acordo com uma Ordem de Serviço, revela o jornal digital Cascais24.

Humberto Ventura regressa ao posto de Bombeiro de 1ª classe e fica colocado na 1ª Companhia.

Assalariado da Associação dos Bombeiros de Cascais, Humberto Ventura é reconhecido pelas suas competências e possuirá uma excelente folha de serviços, tendo sido sugerido pelo comando do Corpo de Bombeiros para o cargo de Adjunto, o que foi aceite pela respetiva direção.

Humberto Ventura tomou posse a 3 de janeiro último, "após o cumprimento dos requisitos formativos legalmente exigidos para o cargo" e na sequência de "homologação da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil".

No entanto, adianta o Cascais24, apesar de Humberto Ventura ter concluído com sucesso os 4 módulos de formação na Escola Nacional de Bombeiros, terá sido detetada uma alegada irregularidade ao nível da certificação das habilitações equivalentes ao 12º Ano.

Esta alegada irregularidade terá sido mesmo alvo de uma denúncia junto do Ministério Público, que abriu um inquérito.

Em declarações ao Cascais24, Rui Rama da Silva, presidente da Associação dos Bombeiros de Cascais, confirmou o pedido de exoneração do Adjunto de Comando que, no entanto, "continua a desenvolver as suas funções como bombeiro de 1.ª classe assalariado".

Já relativamente à alegada ilicitude na certificação de habilitações, Rui Rama da Silva afirmou ao mesmo jornal que "ficamos a aguardar, com serenidade, o desenrolar dos trâmites judiciais".