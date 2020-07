Área Metropolitana de Lisboa garante que carreiras estão a funcionar a 100%

Sofia Cristino Hoje às 19:03 Facebook

O primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa (AML), Carlos Humberto, garante que as principais carreiras intermunicipais, que vêm de Sintra e de Oeiras para Cascais, estiveram, esta manhã de quarta-feira, "a funcionar 100%".

"A oferta rodoviária está, desde hoje, próxima, às vezes acima, dos 90% e, nalguns casos, mesmo a 100%", assegurou ao JN, em resposta ao presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, que ameaça impedir a entrada no concelho dos autocarros intermunicipais se a AML não reforçar a oferta em 100%.

Carlos Humberto considera que se "deveria reforçar toda a oferta do serviço rodoviário e também de outros meios de transporte, e em todos os horários, em 100%", mas, lembra, "a verba prevista no Orçamento do Estado não chega".

Humberto espera que haja novidades esta sexta-feira, dia 3 de julho, na votação do Orçamento Suplementar. "Não sabemos o resultado final da votação deste orçamento. Pode ser que haja um reforço das verbas alocadas aos transportes, desejamos que assim seja", diz.

Carlos Humberto avança ainda que a AML tem tido um "trabalho regular e persistente com o Governo", porém, nem sempre conseguem chegar a consenso. "Apesar do diálogo, não conseguimos sempre atingir os nossos objetivos. Já tínhamos proposto que toda a oferta rodoviária fosse de 100%, mas só consideraram um valor para uma oferta de 90%. Desejamos que este valor seja alterado no debate orçamental", frisa.

O primeiro-secretário da Área Metropolitana de Lisboa lembra ainda que tem havido um aumento de carreiras "quase diário", fruto do diálogo com o Governo e os municípios.

"Fomos sempre dizendo ao Governo que era preciso verbas para se poder dar um salto quantitativo na oferta de transportes. Temos conseguido reforçar, mas a verba inscrita no Orçamento do Estado só dá para oferecer aquilo que estamos a oferecer neste momento", conclui.