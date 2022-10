Ataque de orcas danifica motor em veleiro ao largo de Cascais

Um veleiro ficou sem motor depois de uma interação com orcas durante a tarde desta quinta-feira ao largo de Cascais. A Polícia Marítima de Cascais acorreu ao local e pelas 18.30 horas estava a acompanhar o veleiro para a Marina de Cascais.

Não houve necessidade de rebocar a embarcação nem esta sofreu danos ao ponto de naufragar, avançou ao JN o capitão do Porto de Cascais, Paulo Agostinho. Também não há conhecimento de danos sofridos no leme do veleiro, a zona da embarcação que as orcas atacam.

A Polícia Marítima recebeu o alerta pelos tripulantes e acorreu ao local com a lancha salva vidas de Cascais. O veleiro está a ser acompanhado de volta para a Marina e navega sem motor, apenas à vela.