Autocarros gratuitos em Cascais começam a circular esta quarta-feira

O município é o primeiro do país com transporte público rodoviário a custo zero.

A partir desta quarta-feira, e durante o mês de janeiro, qualquer pessoa poderá andar em todas as carreiras da MobiCascais e da Scotturb sem pagar nada, em Cascais. Depois, apenas moradores, estudantes e trabalhadores deste concelho poderão usufruir da rede de transportes públicos rodoviários a custo zero.

O município torna-se, assim, "no primeiro do país" a ter transporte público rodoviário gratuito dentro do concelho, "à semelhança do que acontece com um reduzido número de cidades europeias", avança a Câmara de Cascais.

O programa de mobilidade rodoviária terá um período inicial de adaptação e, a partir de fevereiro, a gratuitidade passa a ser exclusiva para quem mora, estuda ou trabalha no concelho. Para beneficiar do serviço é preciso fazer um registo prévio na plataforma MobiCascais, onde em breve serão disponibilizados os formulários de adesão ao programa.

Esta medida já tinha sido anunciada pela autarquia no final de março e entra agora em vigor, depois do Tribunal de Contas ter dado, a 23 de dezembro, parecer positivo ao programa de mobilidade rodoviária a custo zero no concelho.

Tornar os autocarros gratuitos custará 12 milhões de euros por ano, um valor que não pesará sobre o orçamento municipal, garante a autarquia. A medida, diz ainda, "encara a mobilidade dos cidadãos como um direito".