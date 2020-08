Banhos interditos nas praias de Carcavelos e São Pedro de Estoril devido a medusas

JN Hoje às 18:35 Facebook

Os banhos foram interditos esta terça-feira à tarde nas praias de Carcavelos e São Pedro de Estoril, em Cascais. Foi detetado a presença da espécie "Medusa Velella".

A bandeira vermelha foi mandada hastear pelo capitão do porto e comandante local da Polícia Marítima de Cascais, após terem sido alertados da presença de medusas pelos nadadores-salvadores.

A espécie "Medusa Velella" tem aparecido recorrentemente na costa portuguesa e também em "algumas ilhas dos Açores", de acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O contacto direto com a espécie pode provocar reações alérgicas e não há "evidências de queimaduras ou problemas de saúde associados", pelo que é "considerada inofensiva".

O IPMA pede ainda assim que quem tenha estado em contacto com as medusas aplique "bandas de gelo e se possível bicarbonato de sódio". Se for registado alguma reação mais grave deve contactar a equipa GelAvista, programa do IPMA de "monitorização dos organismos gelatinosos em toda a costa portuguesa".