Bebé de 19 meses morre afogado em piscina em Cascais

Um bebé de 19 meses morreu afogado, ao final da tarde deste sábado, na piscina de uma moradia, em Cascais. À chegada dos bombeiros, os pais da criança já tinham realizado manobras de suporte básico de vida, mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local.

De acordo com Fábio Alves, adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários do Estoril, a corporação recebeu um alerta para um bebé de 19 meses em paragem cardiorrespiratória às 18.28 horas, através de uma chamada feita via 112. À chegada à moradia, na Rua Monsenhor Moita, em S. João do Estoril, verificaram que o menino estava em "pré-afogamento".

Os pais, de nacionalidade estrangeira, já tinham realizado uma série de manobras de suporte básico de vida, mas sem sucesso, acrescentou o adjunto de comando. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Cascais e o bebé foi transportado para o Gabinete de Medicina Legal da Guia.