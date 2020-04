Bombeiros de Cascais com luz verde para reabrir quartel

Hoje às 20:31 Facebook

Os Bombeiros de Cascais voltam a estar operacionais no próximo sábado (dia 11), com a reabertura em condições de segurança do quartel, após três casos confirmados de Covid-19.

O Comando e a Direção dos Bombeiros de Cascais decidiram, por precaução, transferir para as instalações das piscinas da corporação duas equipas permanentes para prestar assistência a doentes suspeitos com Covid-19.

A noticia é avançada esta quarta-feira pelo jornal digital Cascais24, que cita Rui Rama da Silva, presidente da direção da Associação Humanitária, cujo quartel está encerrado desde o último sábado, depois de detetados casos positivos de Covid-19 em, pelo menos, três bombeiros.

O regresso à operacionalidade, com a reabertura do quartel, tem luz verde da autoridade de Saúde, depois das instalações terem sido alvo de operações de desinfeção, quer no interior, quer no exterior e, à exceção de três bombeiros, dois quais permanecem em isolamento na camarata feminina e outro em casa, todos os restantes operacionais tiveram resultado negativo nos testes efetuados à Covid-19.

Desde o encerramento do quartel, sábado passado, o serviço dos Bombeiros de Cascais tem sido assegurado pelas restantes quatro corporações do concelho, quer no socorro imediato, quer no transporte de doentes.