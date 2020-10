Câmara de Cascais volta a isentar parquímetros

Sofia Cristino Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Cascais vai suspender o pagamento de parquímetros no estacionamento à superfície, à semelhança do que já tinha feito a 24 de março, anunciou o presidente da autarquia, Carlos Carreiras, esta quinta-feira no Facebook.

A medida entra em vigor no próximo domingo, dia 1 de novembro, e vigora até ao final do ano, 31 de dezembro, "podendo ser prorrogada ou revogada em função da evolução da pandemia", lê-se no despacho partilhado por Carreiras. A isenção não se aplica a parques de estacionamento tarifados.

"O crescente número de casos de pessoas infetadas torna aconselhável e necessário suspender, novamente, o pagamento de parquímetros", explica o documento.