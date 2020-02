Cão resgatado de poço com quatro metros de profundidade

Hoje às 00:02 Facebook

Um cão foi salvo, com sucesso, de um poço com cerca de quatro metros de profundidade, na área da Boca do Inferno, este domingo, ao final da manhã, pelos Bombeiros de Cascais.

O alerta para a queda do "Fifi" foi dado pela dona, Carla Martins, pouco antes do meio-dia e a guarnição constituída por quatro operacionais dos Bombeiros de Cascais deu a operação de resgate terminada com sucesso, meia hora depois da uma hora da tarde, revela o jornal Cascais24. Depois de terem resgatado o animal, os bombeiros constataram que "estava bem de saúde", apesar de bastante "assustado".

Já Carla Martins, a dona de "Fifi", feliz pelo resgate do seu cão, considerou a intervenção dos operacionais dos Bombeiros de Cascais "exemplar" e manifestou "profundo agradecimento" pela sua atuação.

Entretanto, os Bombeiros de Cascais aproveitaram este resgate para relembrar o cuidado necessário ao circular nestas zonas, pois têm muitos poços artificiais de grande profundidade, que podem provocar situações graves.