Casal centenário escapa com ferimentos ligeiros a colisão em Cascais

Um homem, de 100 anos, e a mulher, de 90, ficaram feridos, ao final da tarde desta sexta-feira, em consequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, na zona da Galiza, em São João do Estoril, Cascais.

Segundo o comandante dos Bombeiros do Estoril, Paulo Rocha, citado pelo jornal digital "Cascais24", registou-se pouco antes das 18 horas, tendo um dos veículos acabado por despistar-se e embater numa terceira viatura que estava estacionada.

Em consequência, o condutor de um dos veículos, um homem com 100 anos, e a mulher, de 90, que também seguia no carro, sofreram ferimentos ligeiros. O condutor do outro carro escapou ileso.

Ainda de acordo com o comandante Paulo Rocha, o casal apresentava dores no tórax, motivo pelo qual foi assistido, estabilizado no local e transportado à urgência do Hospital de Cascais.

Uma vez que as ambulâncias de emergência pré-hospitalar estavam ocupadas noutros socorros, os Bombeiros do Estoril tiveram que pedir o apoio aos Bombeiros de Alcabideche e Carcavelos e São Domingos de Rana, que transportaram o casal à unidade hospitalar.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove operacionais, apoiados por quatro veículos, dos Bombeiros do Estoril, Alcabideche e Carcavelos e São Domingos de Rana, além da PSP, que registou a ocorrência.