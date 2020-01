Cascais alarga até março borlas nos autocarros sem passe

Hoje às 15:49 Facebook

Os utentes vão poder continuar a viajar, ainda sem cartão, gratuitamente nas 31 carreiras que circulam no concelho de Cascais nos meses de fevereiro e março.

A noticia é avançada este sábado pelo jornal digital Cascais24, segundo o qual esta prorrogação deve-se "a dificuldades técnicas motivadas pela extraordinária procura dos cidadãos nestas primeiras horas de vida do programa de Mobilidade Gratuita".

Entretanto, foram reforçados os meios técnicos para dar resposta a todos os pedidos, que visam obter o passe Viver Cascais.

Agora todos os interessados têm a possibilidade de fazer o registo através do 800 203 186.

O município promete, ainda, para breve, alargar os locais de atendimento através de parcerias estabelecidas com as juntas de freguesia e associações do concelho.

Até ao final de março, os utentes sem cartão vão continuar a poder viajar gratuitamente nos autocarros, solicitando ao respetivo motorista o bilhete promocional.

Só em abril poderão viajar gratuitamente os utentes portadores do respetivo passe "Viver Cascais", adianta o Cascais24.