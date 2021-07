Cascais poupou 870 toneladas de CO2 com recolha de embalagens

Rui Abreu Hoje às 21:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Em seis meses, 15 máquinas de depósito localizadas nos maiores retalhistas e no mercado do concelho de Cascais recolheram 400 mil embalagens de plástico PET e reduziu a emissão de gases de CO2 em 870 toneladas ao evitar que fossem para um aterro sanitário. Na troca, os consumidores receberam pontos para trocarem por prémios.

O projeto-piloto IREC - Inovar a Reciclagem, iniciado em janeiro 2021, que visa recolher embalagens de bebidas de plástico, vidro e latas, já permitiu a recolha de 400 mil embalagens, o que se traduz numa redução de 870 toneladas de na emissão de CO2. O projeto pretende ser alargado a todo o país em 2022.

A reciclagem de embalagens pet utiliza, em média, apenas 30% da energia do que seria necessária para a produção de novas embalagens. O PET recolhido no âmbito do projeto e reutilizado para produzir novas embalagens permitiu assim uma poupança de 12.800kwh, o equivalente ao consumo anual médio de 10 pessoas.

Vários projetos do género

Em Portugal, há cada vez mais programas inovadores de reciclagem como o Mafra Reciclar a valer+, bebidas+circulares e bottle to bottle. Estes projetos visam a reciclagem de embalagens PET, tal como o IREC, e sensibilizam a população para a reciclagem deste tipo de plástico.

Para incentivar os munícipes a participar, Cascais optou por associar o projeto IREC à aplicação dos CityPoints Cascais, uma aplicação de telemóvel que visa premiar os cidadãos pelos seus bons comportamentos. As embalagens devolvidas valem pontos, convertíveis posteriormente em prémios, como: escovas de dentes em bambu, sacos reutilizáveis, vales para investimentos sustentáveis, revelou a Cascais Ambiente em comunicado.

Financiado pelos EEA Grants, e com o apoio do Ministério do Ambiente, este projeto pioneiro irá recolher dados que serão analisados pela Faculdade Nova SBE. Os estudos têm como objetivo avaliar o impacto ambiental e económico do projeto e contribuir com informação detalhada para a futura obrigatoriedade da implementação destes sistemas em Portugal já em 2022.