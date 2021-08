Ciclista de 37 anos morre em colisão com carro no Estoril

JN/Agências Ontem às 23:37 Facebook

Uma ciclista de 37 anos morreu esta sexta-feira na sequência da colisão com um carro na localidade de Livramento (Estoril), no concelho de Cascais, adiantou à Lusa fonte da proteção civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, a morte da ciclista resultou da colisão entre uma viatura ligeira.

O alerta foi dado pelas 20.55 para a localidade de Livramento, freguesia do Estoril, e o óbito foi declarado no local, acrescentou ainda.

No local estiveram os Bombeiros do Estoril e uma ambulância do INEM, no total de 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.

A PSP tomou conta da ocorrência e investiga as causas do acidente.