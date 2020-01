Confirmado caso de sarampo em aluno da Secundária de São João do Estoril

Hoje às 16:57 Facebook

Twitter

Partilhar

A Autoridade de Saúde de Cascais está a seguir um caso de sarampo detetado no domingo e confirmado na segunda-feira, num aluno da Escola Secundária de São João do Estoril.

De acordo com o jornal digital Cascais24, que noticia o caso esta quarta-feira, embora não existam aparentes motivos para alarmismos, a Autoridade de Saúde do concelho de Cascais procedeu a um levantamento dos contactos entre alunos da turma do estudante com sarampo, bem como de outras turmas que tiveram aulas na mesma sala, docentes e funcionários.

A Autoridade de Saúde procedeu ainda à verificação da situação vacinal de alunos, docentes e não docentes e estará a exercer vigilância clínica, segundo o Cascais24.

A mesma Autoridade de Saúde alerta, no entanto, para que as pessoas que tenham estado em contacto direto com o aluno e manifestem sintomas de febre, tosse, conjuntivite, rinite, fotofobia e aparecimento de manchas no corpo contactem o SNS24, através do número 808 24 24 24.

Recorde-se que a transmissão da doença é feita por via aérea e o período de incubação varia entre 10 e 12 dias em média, mas poderá estender-se por um período até 21 dias.

Já o período de contagiosidade é de 4 dias antes e até 4 dias depois do início do aparecimento de manchas no corpo (exantema).

Ainda segundo o Cascais24, neste momento não existirão razões para encerrar a Secundária de São João do Estoril, pois segundo a Autoridade de Saúde "o sarampo é uma doença de evicção escolar, não sendo necessário o encerramento do estabelecimento escolar".

Todavia, recomenda o reforço do arejamento das salas de aula.

A Autoridade de Saúde do concelho de Cascais assegura estar "a monitorizar permanentemente esta situação" na Secundária de São João do Estoril, "intervindo caso seja necessário".