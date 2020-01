Dois pescadores morreram arrastados por onda em Cascais

Sofia Cristino Hoje às 15:33, atualizado às 16:52 Facebook

Dois pescadores lúdicos morreram, este domingo, na Boca do Inferno, em Cascais, depois de terem sido arrastados por uma onda. Os corpos já foram resgatados.

Os dois homens que caíram ao mar, junto à Boca do Inferno, em Cascais, ao início da tarde, já foram encontrados "infelizmente, sem vida", avançou ao JN o porta-voz da Marinha, comandante Pereira da Fonseca.

Os homens encontravam-se a pescar "na base da arriba, ou seja, numa zona baixa" quando foram apanhados pelo mar. O alerta foi dado pelas 13.45 horas.

O primeiro corpo foi recuperado pela mota de água de salvamento marítimo e o segundo pela embarcação salva-vidas rainha Dona Amélia. Entre os dois resgates "mediaram cerca de 15 minutos".

"Vamos agora apurar com mais detalhe o que terá acontecido", disse ao JN o porta-voz da Marinha.

Quando as autoridades chegaram ao local falaram com testemunhas que relataram que "dois homens encontravam-se a pescar na base da arriba quando foram apanhados por uma onda".

As buscas foram entretanto desativadas, pelo que não foi necessária a intervenção nem do helicóptero da Força Aérea, nem do navio patrulha Sines.

No local estiveram bombeiros voluntários de Cascais, um salva-vidas da Marinha e patrulha de terra, igualmente da Marinha.

As autoridades procedem agora aos trâmites legais para que os corpos possam ser removidos para o Gabinete Médico Legal da Guia para autópsia, avança o jornal digital Cascais24.