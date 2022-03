Grua cai sobre prédio com o manobrador lá dentro no Estoril

JN Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma grua caiu sobre um prédio de dois andares, esta quarta-feira à tarde, em São João do Estoril, em Cascais.

O manobrador da grua, que estava dentro do aparelho, ficou em estado grave e foi transportado para o Hospital de Cascais.

O acidente aconteceu na Avenida da Dinamarca, cerca das 15.30 horas, e provocou danos no edifício habitacional, disse ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários dos Estoris.

No local, estiveram oito operacionais da corporação de São João do Estoril, a VMER do Hospital e a PSP.