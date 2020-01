Homem ferido com gravidade depois de saltar junto ao Forte do Guincho

Hoje às 20:33 Facebook

Equipas de socorro da Autoridade Marítima e dos Bombeiros de Cascais procuram, desde as 20 horas desta segunda-feira, resgatar um homem, 39 anos, que terá saltado junto ao Forte do Guincho, encontrando-se ferido com alguma gravidade nas rochas.

Segundo Rui Pereira da Terra, comandante do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, o ferido encontra-se em local de difícil acesso, motivo pelo qual é aguardada a todo o momento uma equipa de Grande Ângulo Vertical dos Bombeiros.

O Cascais24 avança que o alerta foi dado pela companheira do homem, o qual ter-se-á lançado para as rochas, de uma altura considerável, na sequência de um desentendimento conjugal.