Homem morre depois de cair na piscina oceânica do Estoril

Um homem, de 58 anos, foi resgatado ao final desta tarde de sexta-feira da piscina oceânica junto à praia do Tamariz, no Estoril, em estado grave, acabando por falecer no hospital.

A homem estava a passear junto às rochas, com uma amiga, quando se terá desequilibrado e caído à água. "Quando chegamos estava a flutuar inanimado. Fizemos várias manobras de reanimação e retiramos a vítima da água", avançou ao JN o Adjunto de Comando dos Bombeiros do Estoril Fábio Alves.

A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde viria a falecer horas depois, confirmou fonte oficial do hospital ao JN.

O alerta foi dado pouco antes das 18 horas e, segundo o que o JN apurou, a embarcação salva-vidas só terá chegado ao local já depois dos bombeiros retirarem a vítima da água.

Segundo os populares, o homem esteve "20 a 30 minutos" na água. No socorro estiveram nove operacionais e três veículos dos Bombeiros do Estoril, um veículo e dois operacionais da Polícia Marítima, um veículo e dois elementos da PSP do Estoril e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Cascais.