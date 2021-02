Homem morre em despiste nas portagens da A5 em Carcavelos

Sofia Cristino Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu ao início da tarde deste sábado, num despiste nas portagens da A5, em Carcavelos, no sentido Cascais-Lisboa.

A vítima mortal seguia sozinha na viatura, que colidiu com o separador das portagens. "Embateu no separador, foi um choque", explicou ao JN o comandante dos Bombeiros do Estoril, Paulo Vaz.

O corpo já foi removido por uma ambulância dos Bombeiros da Parede e transportado para a morgue do cemitério da Guia, em Cascais, esclareceu ainda o comandante dos Bombeiros da Parede, Pedro Araújo.

Para o local foram mobilizados 11 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros do Estoril, de Carcavelos e da Parede, assim como a GNR e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM.