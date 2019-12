Cinco pessoas "apanhadas" por ondas gigantes no Estoril

Hoje às 18:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Cinco pessoas foram surpreendidas, este domingo de manhã, por ondas gigantes no paredão da Poça, no Estoril, e tiveram necessidade de ser assistidas na urgência do Hospital de Cascais. Uma idosa de 75 anos foi arrastada pela água.

A noticia é avançada pelo jornal digital "Cascais24" que refere que um dos feridos foi uma mulher de 75 anos. A idosa foi arrastada por uma onda e resgatada por um nadador-salvador, que circulava na zona.

Todos os outros, na casa dos 60 anos, foram surpreendidos pelas ondas no paredão e ficaram feridos ao tentarem fugir.

Foram socorridos e transportados em ambulâncias dos Corpos de Bombeiros do Estoril, Alcabideche e Cascais à urgência do Hospital de Cascais.

Apresentavam ferimentos leves e tiveram alta depois de assistidos.