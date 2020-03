Idosa ferida e gato morto em incêndio num prédio em Carcavelos

Inês Banha Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher de 70 anos ficou, esta quarta-feira, gravemente ferida na sequência de um incêndio em casa, na Estrada da Alagoa, em Carcavelos, concelho de Cascais.

A vítima foi transportada para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, com queimaduras, adiantou ao JN o comandante dos Bombeiros Voluntários de Carcavelos e São Domingos de Rana, Paulo Santos. A idosa reside no apartamento onde deflagrou o fogo, no sexto piso de um prédio de oito andares, no centro de Carcavelos.

O gato da septuagenária morreu no incêndio, acrescentou a mesma fonte. Além disso, durante o combate os chamas, um bombeiro caiu nas escadas do edifício e foi transportado para o Hospital de Cascais, com dores no tórax.

No total, residem no prédio cerca de 40 pessoas que, segundo Paulo Santos, foram encaminhadas para casa de familiares, uma vez que o prédio ficou sem eletricidade e, por isso, inabitável.

O apartamento da idosa ficou totalmente destruído e um outro foi parcialmente afetado pelas chamas.

No local, estiveram 25 elementos das corporações de Carcavelos e São Domingos de Rana, do Estoril e da Parede e 12 elementos da PSP. O INEM, a Proteção Civil, a Polícia Judiciária (PJ) e o INEM estiveram igualmente presentes, precisou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa.

A situação ficou resolvida cerca das 12 horas desta quarta-feira.