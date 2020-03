Idoso agredido em casa durante assalto em Cascais

JN Hoje às 16:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 80 anos foi violentamente agredido por desconhecidos, encapuzados, que lhe entraram este domingo de madrugada na habitação, no Bairro da Cruz Vermelha, em Alcabideche, Cascais.

A vítima foi surpreendida no interior da habitação por dois homens, depois das três horas da manhã, desconhecendo-se, no entanto, o que terá sido roubado, avança o jornal digital Cascais24. O idoso, que vive sozinho e que ficou bastante maltratado, acabou por ser transportado pelos Bombeiros de Alcabideche à urgência do Hospital de Cascais.

Depois de submetido a exames e de receber os cuidados médicos, teve alta, regressando ao domicílio.

A GNR de Alcabideche registou a ocorrência e procede a averiguações.