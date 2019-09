A5 cortada no sentido Cascais-Lisboa entre Estoril e Carcavelos

Hoje às 22:23 Facebook

A circulação na Autoestrada 5 (A5) está cortada esta quarta-feira à noite, no sentido Cascais-Lisboa, entre Estoril e Carcavelos, na sequência de um acidente que envolveu cinco veículos e provocou quatro feridos, disseram fontes da Brisa e dos bombeiros.

Segundo fonte da Brisa, a concessionária da A5, que liga Lisboa e Cascais, pelas 21.30 horas desta quarta-feira a circulação estava cortada entre Estoril e Carcavelos, no concelho de Cascais, com o trânsito a ser desviado junto às portagens do Estoril.

Na origem deste corte está um acidente que, segundo o comandante do corpo de bombeiros do Estoril, ocorreu pelas 21.10 horas e envolveu cinco veículos ligeiros e provocou quatro feridos.

Três das vítimas, que apresentavam ferimentos ligeiros, foram transportadas para o Hospital de Cascais. A quarta vítima, em estado grave, foi transportada para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.