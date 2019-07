Aeronave aterra sem trem no aeródromo de Tires

Hoje às 15:29 Facebook

Uma aeronave aterrou sem trem de aterragem, esta terça-feira, ao início da tarde, no Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires.

Segundo avança o jornal digital "Cascais24", não há feridos a registar no bimotor Piper PA-34-200T Seneco II (G-Boum) e também não houve necessidade de acionar meios de socorro exteriores.

O socorro foi prestado pelas equipas do próprio aeródromo - bombeiros e pessoal da recém-inaugurada Esquadra Aeroportuária da PSP.



A falha no trem de aterragem deverá ser agora investigada pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

Já a 23 de outubro último, um aparelho do grupo Seven Air aterrou em Tires sem trem de aterragem. Também nesta altura, não houve acidentes pessoais a registar.