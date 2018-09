Agentes da polícia marítima salvam homem inanimado no mar em Cascais

31 Maio 2018 às 20:09 Facebook

Dois agentes da Polícia Marítima de Cascais salvaram um homem que estava inanimado a boiar no mar, de barriga para baixo, a cerca de 30 metros da praia dos Pescadores.

O alerta, que relatava a eventual queda de um homem ao mar, foi dado pelas onze e meia da noite de terça-feira.

Ao aperceberem-se da emergência e do risco que a vítima podia correr, os agentes da Polícia Marítima que o jornal digital "Cascais24" identifica como sendo Miguel Oliveira, 36 anos, e Nuno Chaveiro, 30, lançaram-se às águas e resgataram para o areal o homem, de 55 anos, que estava inanimado.

Já no areal, os dois agentes, apoiados por um terceiro colega do Comando Local de Lagos e em gozo de folga, deram início às manobras de suporte básico de vida, restabelecendo as funções respiratórias da vítima.

O homem foi colocado na posição lateral de segurança, até à chegada dos Bombeiros de Cascais e INEM, que posteriormente o encaminharam para o Hospital de Cascais, onde permanece em observação, estabilizado e ventilado.