Assalto a mansão foi planeado por rapariga de 18 anos para pagar dívidas

O assalto protagonizado por três encapuzados durante uma "festa privada" a uma mansão no Monte Estoril, Cascais, esta quinta-feira, ao final da noite, terá sido organizado por uma jovem 18 anos, que planeava pagar dívidas com parte do produto do roubo.

A noticia é avançada este domingo pelo jornal digital Cascais24, que revela que a jovem suspeita tinha estado na habitação com uma das convivas na véspera do "golpe", apercebendo-se da riqueza existente no seu interior e decidiu, então, pôr em prática o assalto, executado por três amigos da Margem Sul.

Foi pouco antes das onze horas da noite, que três encapuzados armados com facas e envergando roupas escuras tomaram de assalto a mansão, depois de um deles ter tocado à campainha.

Já dentro da habitação, neutralizaram uma rapariga, de 18 anos, brasileira, que foi feita refém, amarrada de pés e mãos com fita, depois de um dos encapuzados lhe ter encostado uma faca ao pescoço. Ainda sofreu dois pequenos golpes provocados pela faca, enquanto procurava resistir.

Segundo o Cascais24, no interior da habitação encontravam-se mais seis pessoas, que viveram momentos de terror ao aperceberem-se do ataque, e procuraram refugiar-se em quartos do piso superior, a partir dos quais acionaram o 112 que, por sua vez, deu o alerta para a central da PSP.

Um dos suspeitos, estudante de 18 anos, a viver no Seixal, foi surpreendido pelos policias a tentar fugir através de uma varanda e a desfazer-se de uma faca.

Já dois outros cúmplices, um estudante, 18 anos, oriundo da Amora e outro, de 27 anos, do Seixal, lograram fugir pelas traseiras da mansão, procurando refugiar-se no Parque Palmela.

Porém, a fuga não durou muito e acabaram por ser cercados pelos agentes, escondidos entre a densa vegetação do conhecido parque.

As autoridades, que encontraram abandonado nas imediações da mansão um automóvel, marca Renault, no qual o grupo tinha viajado e iria usar na fuga, viriam pouco depois a intercetar perto da estação ferroviária de Cascais duas jovens cúmplices dos encapuzados, entre as quais a alegada mentora do ataque noturno, de 18 anos, e uma amiga, de 21 anos, também do Seixal, as quais, entretanto, ao verem a polícia chegar, abandonaram o carro e afastaram-se a pé na direção do centro de Cascais.

Ambas tinham, entretanto, telefonado a amigos para as ir buscar ao largo da estação de comboios de Cascais.

Entretanto, conta, ainda, o Cascais24, um dos três jovens suspeitos, de 27 anos, do ataque direto à mansão, teve que ser assistido mais tarde na urgência ortopédica do Hospital de Cascais, devido a um entorse ao transpor um muro com cerca de três metros de altura no Parque de Palmela.

O grupo suspeito acabou, mais tarde, por ser libertado, depois dos seus membros serem submetidos a primeiro interrogatório judicial junto dos Serviços do Ministério Público, em Cascais.

O quinteto ficou, no entanto, sujeito às medidas de coação de apresentações semanais nos departamentos policiais da área dos seus domicílios, bem como proibição de contactar com as vítimas e de aproximarem-se das suas habitações.

Durante o assalto, os três encapuzados vasculharam em diversos compartimentos em busca de valores, mas a pronta e eficaz chegada da PSP impediu que tivessem consumado com sucesso o roubo, só tendo conseguido furtar cerca de 80 euros da carteira de uma das convivas, que foram resgatados mais tarde pela polícia.