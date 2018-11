Atropelou mulher com filho ao colo numa passadeira em Cascais

Ontem às 23:53 Facebook

Twitter

Alegadamente "encadeado pelo sol", um condutor atropelou uma mulher que levava o filho de dois anos ao colo, esta sexta-feira, na Madorna, Cascais.

A mulher, de 41 anos, e o filho foram colhidos por um veículo ligeiro, pouco depois das 9 horas da manhã, noticia o jornal digital "Cascais24", que cita Pedro Araújo, comandante dos Bombeiros de Parede.

O atropelamento registou-se numa passadeira da rua Mundial da Criança. Mãe e filho foram projetados cerca de dois metros.

A mulher, com traumatismo lombar, e a criança, com traumas na face e no crânio, foram estabilizados no local e posteriormente transportados em ambulância dos Bombeiros de Parede ao Hospital de Cascais.

Nas operações de socorro foram mobilizados oito operacionais, apoiados por quatro veículos, entre os quais duas ambulâncias dos Bombeiros de Parede e PSP.

No local, o condutor afirmou às autoridades que tinha ficado "encadeado pelo sol".