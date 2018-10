Avião aterra sem trem de aterragem no aeródromo de Tires

Rogério Matos Hoje às 18:02 Facebook

Uma aeronave da escola de aviação Sevenair ficou esta tarde imobilizada na pista do aeródromo de Tires, em Cascais, quando num exercício que consistia na aterragem seguida de descolagem (toca e anda) não foi acionado o trem de aterragem.

O aparelho bimotor, de marca Tecnam, não sofreu danos consideráveis e os dois tripulantes, instrutor e formando, não sofreram ferimentos. O instrutor tem mais de 23 mil horas de voo e a aeronave encontrava-se em bom estado de conservação, tendo sido adquirida em 2011.

De acordo com fonte oficial da escola de aviação, este tipo de incidentes são considerados recorrentes e a aeronave, que ficou no solo com barriga assente, deve regressar à atividade no espaço de um mês.

De acordo com o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves, em julho passado, uma outra aeronave desta escola aterrou nas mesmas condições no aeródromo de Cascais, depois de exercícios de toca e anda no aeroporto de Beja. A aeronave, modelo Tecnam de 2006, sofreu danos e os dois tripulantes não sofreram ferimentos.