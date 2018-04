Câmara de Cascais oferece pelouros a vereadora independente eleita pelo PS

Valdemar Pinheiro Hoje às 00:18 Facebook

Isabel Guerra, vereadora independente e eleita nas listas do PS, terá sido convidada para ocupar os pelouros da Igualdade do Género, Inovação Social e Proteção de Menores no executivo da maioria da Câmara de Cascais, liderado por Carlos Carreiras.

A vereadora terá informado na semana passada, segundo avança o jornal digital "Cascais 24", a concelhia socialista do convite, aceite desde logo pela própria. Tal situação terá apanhado completamente de surpresa o Partido Socialista (PS), bem como toda a oposição em Cascais.

Embora a atribuição de pelouros à vereadora independente ainda não tivesse sido anunciada oficialmente, as mudanças de gabinete terão começado esta semana e, inclusivamente, Isabel Guerra tem atribuída viatura e nomeado motorista.

A vereadora, uma desconhecida nos meandros políticos de Cascais, foi proposta para a lista do PS pela independente Isabel Magalhães - que, entretanto, renunciou ao mandato na Assembleia Municipal, juntamente com dois outros deputados.

A vereação PS na Câmara de Cascais é constituída por Gabriela Canavilhas e Luís Miguel Reis e pelos independentes João Aníbal Henriques e Isabel Guerra.