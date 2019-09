Cardeal Patriarca recorda no Estoril freira assassinada em S. João da Madeira

Hoje às 01:05 Facebook

A freira Maria Antónia Pinho, 61 anos, assassinada domingo passado em São João da Madeira, Aveiro, foi recordada este sábado, de manhã, pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, durante a cerimónia de benção de novas instalações do colégio da Boa Nova, no Estoril.

Segundo noticia o jornal digital Cascais24, durante a celebração de uma missa, evocativa da festa litúrgica da Exaltação da Santa Cruz, na igreja da Boa Nova, em que exortou os cristãos a "doar a vida pelos outros, para os ajudar a salvar", seguindo o exemplo de Jesus Cristo, D. Manuel Clemente recordou, a propósito, a religiosa das Servas de Maria Ministras dos Enfermos brutalmente assassinada.

"Por não desistir e querer estar sempre ao lado dos outros, acabou por ser morta. Ela participa nesta vitória de Cristo sobre a morte. Está em Cristo, está connosco. A sua memória abençoada está em Deus", disse o Cardeal Patriarca.

Na cerimónia pública de benção das novas instalações do Colégio da Boa Nova, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, afirmou que "Cascais tem que estar muito agradecido à Igreja Católica".

"Antes de o Estado central e as autoridades públicas investirem na educação dos nossos jovens foram, de facto, instituições ligadas à Igreja Católica que tudo fizeram. Eu próprio beneficiei disso", sublinhou o autarca, considerando que "tem existido um complexo em fazer este reconhecimento".

"A Igreja chegou à frente e formou gerações de cidadãos, hoje de Cascais", disse Carlos Carreiras, recordando que esta instituição também foi a primeira no campo social, dando como exemplo a Santa Casa de Misericórdia, activa desde 1551 no concelho. "Durante séculos esta instituição foi o único apoio social. E esta comunidade [municipal] está agradecida por tudo aquilo que a Igreja Católica nos tem proporcionado", referiu o autarca, citado pelo Cascais24.

Carlos Carreiras recordou ainda que no local deste complexo existia "um dos maiores bairros de exclusão, o bairro do Fim do Mundo, um bairro de barracas onde não se garantia a dignidade humana em todas as suas dimensões." As barracas deram lugar aos edifícios do bairro do Pinhal Novo e ao Complexo do Colégio, este último da iniciativa da Paróquia do Estoril.

O Colégio da Boa Nova, frequentado por alunos do 1.º ao 9.º ano de escolaridade, é já uma instituição educativa de referência. O novo edifício, construído de raíz, acrescentou ao colégio 24 salas de aula, laboratórios de Ciências da Natureza, Físico-Química e de Línguas, sala para artes performativas, sala para necessidades educativas especiais, biblioteca, pequeno auditório, capela, duas salas de EVT, sala de música, duas salas de Cestos, pátio central e dois campos de jogos no exterior.