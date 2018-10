Hoje às 15:42 Facebook

Twitter

Um jovem de 16 anos ficou ferido na sequência de uma colisão entre dois motociclos, esta segunda-feira à tarde, na marginal do Estoril.

O acidente registou-se entre as avenidas Marginal e Fausto de Figueiredo, no centro do Estoril. O sinistro provocou ainda um ferido ligeiro, adianta o jornal digital Cascais24.

A colisão obrigou ao corte das vias, em ambos os sentidos.

Para as operações de socorro, foram mobilizados os Bombeiros do Estoril, a VMER, uma mota do INEM e a PSP-