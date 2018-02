Cria de baleia encontrada em Cascais

Carlos Varela Ontem às 18:38 Facebook

Twitter

A Polícia Marítima recolheu, esta segunda-feira, junto a Cascais o cadáver de uma cria de baleia comum, com 4,9 metros.

O cadáver encontrava-se a cerca de quatro quilómetros da costa e o alerta às autoridades foi dado por pescadores que navegavam na área. A baleia estava à superfície, representando, assim, "assinalável perigo para a navegação, segundo destacou a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado.

A Polícia Marítima recolheu o cadáver, com o apoio de uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos, tendo sido dado conhecimento à Câmara de Cascais. Foram ainda recolhidos os dados biométricos do animal e comunicados ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas.

O cadáver foi recolhido e transportado para o aterro sanitário de Mafra.