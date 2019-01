Despiste aparatoso fere jovem e corta trânsito na Marginal

Paulo Lourenço Hoje às 10:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 23 anos ficou ferida com gravidade na sequência do despiste da viatura em que seguia, na manhã desta quarta-feira, na Estrada Marginal, junto à Parede, no concelho de Cascais. O trânsito está cortado no sentido Cascais-Lisboa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa disse ao JN que o alerta para o aparatoso despiste foi dado às 8 horas. Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários da Parede, que tiveram de recorrer a material de desencarceramento para retirar a jovem do interior do automóvel.

A vítima foi conduzida ao Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.

O veículo ligeiro ficou totalmente destruído e as operações de socorro e limpeza obrigaram a interditar a via no sentido Cascais- Lisboa e a limitar a uma faixa a circulação no sentido contrário.

Segundo a fonte do CDOS, o corte na circulação no sentido Cascais-Lisboa ocorre também devido a uma segunda ocorrência: um derrame de combustível junto ao Estoril.