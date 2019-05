Dois feridos após atropelamento em Cascais

Ontem às 23:44 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na sequência de um atropelamento, esta quarta-feira, pelas 22 horas, na estrada de Cabeço de Mouro, na freguesia de São Domingos de Rana, em Cascais.

O ferido grave é um homem, de 61 anos, que foi atropelado por uma viatura conduzida por uma idosa, de 73 anos, que também sofreu ferimentos.

Segundo o jornal digital Cascais24, que cita Pedro Carvalho, segundo comandante dos Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, "o ferido grave foi transportado à urgência do Hospital de São Francisco Xavier" e a condutora do veículo, com ferimentos considerados leves, à urgência do Hospital de Cascais.

Nas operações de socorro estiveram mobilizados 15 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, a VMER e a PSP.