Drones da Marinha ajudaram nas buscas no Guincho

No terceiro dia de buscas para localizar e resgatar o corpo de um funcionário municipal de Cascais que, no sábado à tarde, foi arrebatado por uma onda nas furnas do Guincho, as autoridades marítimas recorreram, pela primeira vez, a dois drones da Marinha que sobrevoaram cerca de três milhas de costa.

O comandante Pereira da Terra, capitão do Porto de Lisboa que está a coordenar as operações de busca, revelou ao jornal digital Cascais24 que "a utilização dos drones foi feita em parceria com a Marinha" e o seu "trabalho de inspeção consistiu na captação de imagens", que podem ajudar a localizar o corpo.

Nas operações de busca, por mar, ar e terra, têm estado mobilizados meios da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea, Policias Marítima, PSP e Municipal, Bombeiros e Proteção Civil Municipal.

As buscas voltaram a ser suspensas esta segunda-feira ao final do dia e continuam na terça-feira, entre Carcavelos e o Cabo Raso, com menos meios.

A vítima, que o Cascais24 identifica como Francisco Mortágua Ramos, de 56 anos, trabalhava como jardineiro nos serviços municipais de Cascais. O homem foi levado por uma onda no sábado, pouco antes das 17 horas.

Um sobrinho, de 40 anos, que o acompanhava, conseguiu escapar ileso, mas teve necessidade de receber apoio psicológico nas horas seguintes.

As condições muito adversas do mar no sábado não permitiram o resgate do corpo, embora tenha sido avistado a boiar durante cerca de uma hora, segundo testemunhas.

"A forte agitação marítima podia ser fatal para as equipas de resgate, quer para a tripulação de uma embarcação da estação salva-vidas, que não conseguiu aproximar-se, quer para os operacionais da Equipa de Salvamento de Grande Angulo dos Bombeiros Voluntários de Cascais", disse fonte marítima, segundo a qual "não estavam reunidas as condições mínimas de segurança para que a missão fosse bem sucedida".